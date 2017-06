BANCHE VENETE: BARTELLE (M5S), ZAIA NON SCHERZI SU GRAVITà SITUAZIONE (2)

26 giugno 2017- 14:09

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Dal quadro che emerge, da oggi le 2 banche sono già sotto la direzione di Banca Intesa, Istituto ben presente nei nostri territori, tant'è che molte aziende venete hanno affidamenti presso due o tutte e tre le banche. È quindi naturale aspettarsi che, per rispetto alle normative e delle politiche di rischio sul credito, molti affidamenti andranno a sovrapporsi e dovranno probabilmente essere rimodulati da Banca Intesa", sottolinea."Invito pertanto la Giunta ad attivarsi immediatamente con Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione Veneto, affinché supporti le aziende venete e Banca Intesa in questo percorso di rimodulazione beneficiando di tutte le garanzie deliberabili da Veneto Sviluppo, anche grazie all'accesso al fondo di garanzia per le Pmi (L. 662/96) ed alla misura di riassicurazione del credito, in un’ottica di mitigazione del l'assorbimento patrimoniale in capo alle Banche", spiega."Con questo supporto concreto e doveroso da parte della Regione, metteremo a disposizione di Banca Intesa uno strumento che le permetta di ottemperare alle norme ed alle politiche sul rischio di credito ed alle aziende venete di poter continuare a beneficiare del supporto finanziario necessario. Fatti concreti, risultati concreti. Il presidente Zaia, dovrà rivedere le sue dichiarazioni semplicistiche e metterci ben più di un euro", conclude.