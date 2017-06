BANCHE VENETE: BERTI (M5S), QUESTO DECRETO ENNESIMA FREGATURA PER I VENETI

26 giugno 2017- 15:18

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Lo Stato ha investito 17 miliardi per le banche venete e gestirà la parte problematica della banca, la cosiddetta bad bank. Intesa San Paolo rileva la parte “buona” - la cosiddetta good bank - per un euro". Ma il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Veneto, Jacopo Berti, che da anni segue il caso delle ex popolari fallite avverte che "il costo per lo Stato sarà molto più alto".Berti spiega: “È successo quello che come Movimento 5 Stelle in Regione Veneto diciamo da due anni: le popolari venete sono fallite. Questo non è solo il fallimento di un sistema bancario marcio, ma anche dell’amministrazione Zaia, che pur essendo stata avvisata da noi più volte sulla realtà dei fatti ha finto di non sapere e non vedere, come in ogni scandalo veneto. Oggi, dopo Galan, l’Italia ci deride a causa di Zaia”.