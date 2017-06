BANCHE VENETE: BERTI (M5S), QUESTO DECRETO ENNESIMA FREGATURA PER I VENETI (2)

26 giugno 2017- 15:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Ma i problemi sono ancora più grandi: c’è il nodo risarcimenti che potrebbe pesare sulle nostre spalle - e Berti avvisa - Il finto salvataggio, che in realtà è un regalo ad Intesa San Paolo, che versa un euro contro i 17 miliardi di soldi pubblici messi a disposizione del Governo, è solo l’inizio. Nessuno, neanche gli espertoni del giorno dopo che affollano TV e giornali, si stanno chiedendo chi pagherà adesso i risarcimenti per gli azionisti truffati da queste banche. È scontato che nessuno ne parli, dato che fino ad oggi le prime vittime di questo disastro sono sempre state ignorate dai partiti, Lega compresa, tranne che da noi”.“Ci stiamo muovendo a tutti i livelli per dare Giustizia a chi è stato truffato: stiamo finanziando un ricorso presso la Corte Europea per tutelare i truffati, stiamo visitando le Procure per sbloccare la situazione e scongiurare il rischio prescrizione, ci opponiamo a questo decreto in Parlamento, non lasciamo nulla di intentato – avverte il capogruppo M5S - dopo questa operazione, quale delle due banche risarcirà i truffati? La good bank di Intesa San Paolo, o la bad bank dello Stato e quindi noi? Ovviamente lo Stato, ovvero i cittadini con le loro tasse. I manager della truffa si continuano a godere i loro milioni di euro da impuniti, mentre il conto per il pubblico sale. E come malcostume veneto ed italico vuole: a noi i milioni, a voi i debiti”.