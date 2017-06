BANCHE VENETE: BONFRISCO, FRUTTO LAVORO VENETI RESTI IN VENETO

23 giugno 2017- 19:25

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Mi chiedo cosa attenda il governo a riferire al Parlamento su quanto sta accadendo in merito alle banche venete e a trattative con Bruxelles molto preoccupanti”. Ad affermarlo in una nota è la senatrice Cinzia Bonfrisco, componente della Commissione Finanze di Palazzo Madama e presidente della Commissione di vigilanza sulla Cdp."Il ministro Padoan - prosegue - dovrebbe chiarire perché Banca Intesa può fare oggi ciò che è stato impedito per mesi agli attuali amministratori, e se il governo ha provato a sollecitare anche altri possibili investitori a forte vocazione territoriale o istituzionali. Salvare le banche si può e si deve ma a condizione che si valorizzi il denaro, soprattutto se dei cittadini, per sostenere il lavoro generato dalle imprese, dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti, che solo tra i clienti di Popolare di Vicenza sono più di un milione". Le audizioni in Commissione Finanze, spiega Bonfrisco, "hanno chiarito che a produrre sofferenze bancarie sono state in larghissima parte grandi operazioni finanziarie in capo a grandi imprese. È paradossale quindi che a pagare il prezzo più alto siano oggi le piccole imprese, quel popolo di imprenditori senza brochure mirabolanti o relazioni altolocate ma pieni di cervello e voglia di lavorare: il loro lavoro e i loro soldi devono restare in Veneto. Mi appello a tutti veneti affinché si ritrovi insieme l’orgoglio delle nostre eccellenze e si cerchi con il governo la soluzione più giusta per l’Europa e per il Veneto. E’ questo per me - conclude - il vero significato di quel principio di autonomia e sussidiarietà che invochiamo nel prossimo referendum popolare".