BANCHE VENETE: BPVI, NO CONSEGUENZE PER CLIENTI, TUTELATI RISPARMIATORI

26 giugno 2017- 08:36

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senior". In una nota la Banca Popolare di Vicenza rassicura sulla soluzione della crisi. Il decreto legge "prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail. I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli della banca saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo", si evidenzia.Farbanca, che è non stata acquisita da Intesa Sanpaolo, "continua la sua operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela".