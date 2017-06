BANCHE VENETE: BRUNETTA, INCREDIBILE SEQUENZA DI ERRORI DI PADOAN

25 giugno 2017- 11:07

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "La crisi delle banche venete va avanti ormai da alcuni anni ma gli ultimi governi di sinistra l'hanno voluta tenere nascosta, per meri interessi elettorali. Ora che la situazione è arrivata al punto di non ritorno, il ministro Padoan ha passato una notte in bianco tra Palazzo Chigi e il Mef per poter emanare nella giornata di oggi (semmai ci riusciranno) il decreto last minute che dovrà gestire il salvataggio di Veneto banca e Popolare di Vicenza, in tempo utile prima della riapertura degli sportelli, che in assenza del decreto non potrebbero neanche riaprire". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Il Governo - sottolinea Brunetta- ha avuto almeno 5 anni per risolvere il problema dei due istituti ma si è ridotto a convocare un Consiglio dei ministri d'urgenza (ancora non ufficializzato), in una domenica di inizio estate, dopo una notte di estenuanti trattative con Banca Intesa per definire il perimetro della bad Bank, ovvero di tutto quanto resterà a carico del Tesoro e quindi dei contribuenti".