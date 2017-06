BANCHE VENETE: BRUNETTA, INCREDIBILE SEQUENZA DI ERRORI DI PADOAN (2)

25 giugno 2017- 11:07

(AdnKronos) - Con questa soluzione, rileva Brunetta, "la sola vincitrice sarà banca Intesa, che per un solo euro si comprerà la parte buona delle due banche. Non ce l'abbiamo con Carlo Messina: lui è un banchiere e giustamente fa gli interessi dei suoi azionisti. Intesa, assieme al resto del sistema bancario, ha già messo e perso moltissimi soldi tramite il fondo Atlante, per tentare di mettere in sicurezza le due banche venete. Miliardi di euro andati in fumo in pochi mesi. Impossibile chiedergli altri sforzi". La colpa, aggiunge Brunetta, "è semmai del ministro del Tesoro Padoan, che invece non ha fatto gli interessi dei contribuenti. C'erano delle soluzioni alternative che non sono state considerate come dovevano. Per le due banche erano infatti arrivate al Tesoro offerte da 4 fondi esteri, che però sono state inspiegabilmente rifiutate. Per quale motivo? Nessuno lo sa. Così come offerte erano arrivate da due fondi esteri per l'acquisto delle quattro popolari fallite, anch'esse ritenute non congrue, salvo poi svendere le banche a Ubi, anche in quel caso per la simbolica cifra di un euro. Un altro inspiegabile errore che è ricaduto sugli italiani".E così, rileva, "il costo del salvataggio delle banche salirà a ben più dei 20 miliardi stanziati dal Governo con il decreto Salva Risparmio. I soldi previsti per il salvataggio di Mps, infatti, andranno quasi tutti esauriti per quello delle due banche venete. Tutto a carico dei contribuenti italiani e senza che nessuno riesca ancora a capire quanti soldi serviranno per risolvere una volta per tutte questa crisi", conclude Brunetta.