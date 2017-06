BANCHE VENETE: BRUNETTA, PADOAN RIFERISCA IN AULA, GOVERNO SENZA STRATEGIA

26 giugno 2017- 18:42

Roma, 26 giu- (AdnKronos) - "Esprimiamo vicinanza a tutti i clienti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che in queste drammatiche ore stanno vivendo l'incubo di vedersi azzerati tutti i risparmi di una vita. Apprendiamo anche che si sono verificati momenti di forte tensione nel quartier generale di Veneto Banca a Montebelluna, dove questa mattina un correntista ha tentato un gesto estremo. Invitando i clienti a mantenere comunque la calma, promettiamo di batterci per mettere il Governo di fronte alle sue responsabilità a proposito di questa situazione che non ha precedenti nella storia bancaria italiana". Ad affermarlo in una nota è Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.In particolare, sottolinea Brunetta, "chiederemo al ministro Padoan di riferire in Parlamento e spiegare il motivo per cui il meraviglioso Fondo Atlante, in cui gli istituti di credito italiani hanno versato tanti soldi e attuale azionista di maggioranza delle due banche venete, ha visto evaporare tutta la sua dotazione di capitale in poche settimane, creando perdite miliardarie a tutto il sistema".