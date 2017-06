BANCHE VENETE: BRUNETTA, PADOAN RIFERISCA IN AULA, GOVERNO SENZA STRATEGIA (2)

26 giugno 2017- 18:42

(AdnKronos) - "Attendiamo le scuse dei politici e della stampa di centrosinistra che osannavano Atlante, come la macchina per salvare il sistema bancario italiano. Infatti, è finito senza più un soldo in cassa e con le banche partecipate dichiarate fallite. Un vero capolavoro", sottolinea ancora l'esponente di Fi."Occorre poi riflettere sul disastro strategico compiuto dal Tesoro, che, in barba alle regole europee appena approvate sulle crisi bancarie, è riuscito anche questa volta ad inventarsene di nuove nel tentativo di risolvere, in ritardo e a modo suo, l'ennesima emergenza. È mai possibile che questo Governo non abbia una strategia lungimirante per risolvere il problema e sia costretto ogni volta a recarsi a Bruxelles col cappello in mano, presentando soluzioni artigianali che mostrano all'Europa tutta la sua debolezza?", conclude Brunetta.