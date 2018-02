BANCHE VENETE: CONFAPI VICENZA, CON INTESA LAVORARE INSIEME PER RIVOLVERE PROBLEMI (2)

13 febbraio 2018- 12:41

(AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d’imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici – ricorda ancora il Presidente – a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d’interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l’arrivo salvifico della nuova proprietà".Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali – conclude – e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile".