BANCHE VENETE: CONFINDUSTRIA VICENZA, SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO CONCLUSIVO (3)

26 giugno 2017- 17:15

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Complessivamente il gruppo Intesa San Paolo si ritroverà ad avere il 31,9% del totale dei fidi concessi in provincia sommando il 13,9% di Cassa Risparmio del Veneto (il marchio territoriale del gruppo Intesa San Paolo), il 14,1% di Banca Popolare di Vicenza e il 3,9% di Veneto Banca", spiega. "Questo dato evidentemente suscita diverse preoccupazioni sia per la concentrazione del rischio, che può risultare elevata dal lato banca e dal lato azienda; sia per la tendenza, in provincia di Vicenza, a ridurre le quote di mercato, per cui è ragionevole pensare che una quota dei fidi oggi in essere presso le due ex popolari transiterà su altre banche - prosegue Vescovi-. Sarà quindi necessario che da un lato Intesa San Paolo abbia la capacità e la volontà di gestire un importante incremento di fidi su molta clientela industriale e, dall'altro, che le altre banche siano disponibili a collaborare nel raggiungimento di un nuovo equilibrio di mercato. È fondamentale, inoltre, che alle imprese venga dato il tempo sufficiente per procedere a un adeguamento alla nuova situazione".