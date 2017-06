BANCHE VENETE: CONFINDUSTRIA VICENZA, SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO CONCLUSIVO (4)

26 giugno 2017- 17:15

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Siamo arrivati ad un punto che considero conclusivo, dobbiamo, tutti e insieme, aspirare ad una nuova normalità che ridefinisca radicalmente il rapporto tra banca e impresa. In questi ultimi anni le aziende sono state costrette a ripensare tutto il proprio modello di business, ora tocca anche a quella fetta di sistema del credito che non lo ha ancora fatto", auspica. "Questo percorso dovrà essere progressivo e pianificato, ma deve partire già oggi. E non si può sentire esclusa nemmeno la politica. In tal senso mi sento in dovere di fare un appello alla responsabilità del Parlamento che dovrà convertire il decreto del Governo. Non vorrei che per motivi di strumentalizzazione politica, ci fossero delle imboscate che potrebbero mandare tutto all'aria. È ora di mettere il punto e ripartire", conclude.