BANCHE VENETE: CONSORZIO VENETO GARANZIE, CENTRALE RUOLO COFIDI E REGIONE (2)

27 giugno 2017- 15:22

(AdnKronos) - “Nel caso specifico dell’emergenza che potrebbe derivare dalla incorporazione in Intesa dei due importanti istituti popolari veneti – interviene Vito Sanfilippo Direttore Consorzio Veneto Garanzie – c’è anche una possibile ancora di salvataggio. Una delle soluzioni che possono essere messe in campo con la condivisione della Regione Veneto e Veneto Sviluppo è quella di utilizzare un prodotto già in essere adeguando le modalità operative dell’intervento: la riassicurazione”. “Alcuni mesi fa - spiega Sanfilippo - la Regione aveva introdotto, all’interno dello strumento già esistente della Riassicurazione gestito da Veneto Sviluppo, un nuovo intervento a sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria con particolare riferimento alle imprese che avevano avuto una rilevante diminuzione del merito di credito causata anche dalla svalutazione delle azioni possedute. Si potrebbe utilizzare questo strumento allargando la platea dei soggetti beneficiari a quelli che si trovano in difficoltà nel rientrare da esposizioni bancarie a seguito di fenomeni di accorpamento tra Istituti di Credito che comportano il razionamento del credito alle PMI”.“Lo strumento è già esistente - concludono Citron e Sanfilippo -, non ci sono costi in più da sostenere da parte della Regione in quanto è già stato riservato un plafond di 5 milioni di euro, tuttora libero, l’allargamento dei soggetti beneficiari può essere adottato in tempi strettissimi con delibera di Giunta. Le imprese potrebbero beneficiare di una garanzia che può arrivare anche all’80%, sviluppando fino a 100 milioni di finanziamenti garantiti all’anno in quanto il plafond è rotativo e si può ripristinare annualmente”.