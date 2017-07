BANCHE VENETE: CONTE (AP), SUBITO LA COMMISSIONE D'INCHIESTA

27 luglio 2017- 13:21

Treviso, 27 lug. (AdnKronos) - "Dove sta la commissione parlamentare di inchiesta sul crack delle banche venete? Serve subito". A dirlo il senatore trevigiano di Ap Franco Conte intervenuto oggi in aula per la votazione sul decreto relativo alle Banche Venete."Auspico - dice Conte - che diventi subito operativa perché i cittadini e gli azionisti truffati devono sapere che chi li rappresenta sta facendo tutto il possibile affinché una vergogna come questa non si ripeta mai più. La finanza sta diventando un problema anziché una opportunità. Occorre vigilare: lo farà la commissione e penso che anche Bank Italia debba farlo attivando un importante monitoraggio anche di fronte alle acquisizioni in atto delle parti sane di questa vicenda ma anche sul fronte bad-bank che si andrà a costituire"."Su questa vicenda, come sta facendo la magistratura che ha comunicato la chiusura delle indagini, - continua - serve andare fino in fondo per trovare le responsabilità degli amministratori e di chi non ha fatto i controlli fino in fondo: quei controlli che dovevano essere fatti magari anche su quelle obbligazioni che sono state emesse in un momento in cui era evidente cosa sarebbe successo a quelle banche".