BANCHE VENETE: CONTE (CNA), EVITATO FALLIMENTO CON CONSEGUENZE TRAGICHE

26 giugno 2017- 12:18

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - “Quella adottata dal Governo è un’azione da ultima spiaggia non solo per le Banche venete ma complessivamente per il tessuto economico e produttivo della Regione. Evita un fallimento che avrebbe avuto conseguenze tragiche. Nonostante ciò, la situazione rimane ancora molto delicata. Evitato il crack ora va garantita la tenuta del sistema nei confronti sia dei risparmiatori sia delle imprese". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente di Cna Veneto, Alessandro Conte."La preoccupazione è per quello che succederà in relazioni ai fidi in atto ed ai finanziamenti. Cna Veneto vigilerà con la massima attenzione affinchè rimanga nel territorio questa fonte di accesso al credito per le imprese, soprattutto in questo delicato momento in cui si inizia a percepire la possibilità di agganciare una timida ripresa”, conclude.