BANCHE VENETE: DA RE (LEGA), DECRETO UNO SCHIAFFO A VENETO

5 luglio 2017- 16:00

Treviso, 5 lug. (AdnKronos) - "Ore decisive per il decreto salva banche venete. La Lega Nord ha promesso battaglia vista la gestione scellerata della vicenda", a sootolinearlo il segretario della Lega Nord del Veneto, Gianantonio Da Re interviene sul dibattito puntualizzando: ”Nello scenario peggiore l’operazione potrebbe costare al Governo fino a 17 miliardi, circa 1 punto di PIL. Uno schiaffo al Veneto deriva dal taglio di 1.400 posti di lavoro locali sui 3.900 esuberi totalmente previsti (2.500 saranno del Gruppo Intesa), che toglierà al sistema economico regionale non meno di 30-40 milioni circa di reddito disponibile per consumi e risparmi". "I conti parlano chiaro – secondo Da Re - dopo tutto Banca Intesa acquisisce tutto a 1 euro, poiché formalmente compra banche estremamente dissestate, però in realtà i crediti deteriorati sono garantiti dallo Stato, quindi è sostanzialmente un regalo"."Scandaloso che l’opinione pubblica non sia a conoscenza che questo ambaradan può consentire a Banca Intesa di svalutare la sua partecipazione nel Fondo Atlante per importi di centinaia di milioni, con evidenti risparmi fiscali serviti su un piatto d'argento - stigmatizza Da Re - A parte il fatto che i primi a rispondere di tutto questo dovrebbero essere quelli che avevano il dovere di tutelare i soci ed i risparmiatori, ingannati tra l’altro anche dagli approssimativi controlli di Consob e Bankitalia, strutture costosissime pagate proprio dai cittadini per garantire la sicurezza del credito".