BANCHE VENETE: DA RE (LEGA), DECRETO UNO SCHIAFFO A VENETO (2)

5 luglio 2017- 16:00

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non è questo il modo di mantenere in vita un marchio bancario "veneto" e una rete locale di finanziamento delle imprese del Nord Est - dice Da Re - di rafforzare la fiducia dei risparmiatori di una Regione in cui si risparmia molto"."Sono incredibili i mormorii che ci fanno passare per quelli che hanno bisogno dello Stato per sanare i loro debiti. Chi lo pensa non considera il Residuo Fiscale, cioè il saldo sfavorevole fra imposte versate e valore delle prestazioni pubbliche ricevute. Nel 2015 (ultimo anno noto) è pari a 15.5 miliardi, e dal 1996 (primo anno con dati disponibili) assomma addirittura a 336 miliardi", conclude.