BANCHE VENETE: DECRETO SARà APPLICATO ANCHE AD ALTRE A PARTIRE DA MPS (2)

23 giugno 2017- 20:10

(AdnKronos) - Solo ripulire gli npl in Vicenza e Veneto "costerà circa 3 miliardi, poi il prezzo per lo Stato potrebbe salire", anche per i costi legali sebbene "potrebbero essere limitati visto che le due banche vengono liquidate e sarà difficile rivalersi". Quello a Intesa Sanpaolo - che comprerà attivi individuali a un prezzo simbolico - viene definito "un regalo" che potrebbe costare, sul fronte del lavoro, 4mila esuberi. "L'interesse dello Stato - spiega la fonte - era assicurare la continuità aziendale e quella dei clienti, ma più il tempo passava e più questo era a rischio". Le due banche venete non hanno mai riscosso l'interesse di stranieri - "regalarle a loro con soldi pubblici era escluso", mentre "strategicamente non era nell'interesse di Unicredit: le parole chiave sono trasparenza e credibilità, oltre a voler rispettare il piano industriale". Intesa Sanpaolo "ha quindi incassato un premio di credibilità garantendo niente pasticci".