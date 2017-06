BANCHE VENETE: FABI A GOVERNO, TUTTO A RISCHIO, UE VUOLE LICENZIAMENTI

23 giugno 2017- 16:38

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - L'operazione che prevederebbe l'intervento di Intesa SanPaolo sulle banche venete a determinate condizioni tra cui l'intervento dello Stato per ricapitalizzare una 'bad bank' sarebbe a rischio perché la Dg Comp della Commissione europea vorrebbe licenziamenti e non prepensionamenti o uscite volontarie. A denunciarlo è Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il sindacato di maggioranza dei bancari, che si appella al Governo Gentiloni e al ministro Pier Carlo Padoan. "In Europa c’è chi vuole i licenziamenti e il fallimento di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il gruppo Intesa, che si è reso disponibile a salvarle e a scongiurare un effetto domino a danno del settore bancario, deve essere tutelato", dice Sileoni in una nota. "Ci rivolgiamo alle istituzioni e alle forze politiche affinché almeno una volta il sistema Italia faccia quadrato e difenda gli interessi di tutte le parti in causa". Al premier Paolo Gentiloni si chiede di "intervenire per fermare questo gioco al massacro che farebbe perdere credibilità al Paese e inciderebbe pesantemente sull’occupazione".