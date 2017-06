BANCHE VENETE: FONDO PER CHIUSURA 600 FILIALI E 3.900 USCITE VOLONTARIE

26 giugno 2017- 08:56

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Il contratto firmato da Intesa Sanpaolo per risolvere la crisi delle due banche venete prevede, tra i diversi punti dell'accordo, un contributo pubblico cash "a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all’acquisizione, che riguardano tra gli altri la chiusura di circa 600 filiali e l’applicazione del fondo di solidarietà in relazione all’uscita, su base volontaria, di circa 3.900 persone del gruppo risultante dall’acquisizione", nonché altre misure a salvaguardia dei posti di lavoro quali il ricorso alla mobilità territoriale e iniziative di formazione per la riqualificazione delle persone. Il contributo, anch’esso contabilizzato come apporto al conto economico, "è pari a 1,285 miliardi di euro non sottoposti a tassazione". Tale importo sarà accantonato in un apposito fondo e risulterà quindi neutrale per l’utile netto dell’esercizio del gruppo bancario.