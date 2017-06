BANCHE VENETE: GASPARRI, GOVERNO POCO TRASPARENTE E MAGISTRATI INERTI

24 giugno 2017- 18:59

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Ancora una volta il governo guidato dal Pd agisce in modo poco trasparente in materia di banche. Le manovre per quanto riguarda gli istituti di credito veneti sono inquietanti. Peggio ancora del governo fa la magistratura, come al solito rimasta inerte davanti a scandali di questa portata". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato."Zonin -ricorda l'esponente azzurro- avrebbe meritato da tempo la galera invece è riuscito a proteggere i suoi interessi grazie all'inerzia dei togati. I magistrati che in Veneto hanno consentito a Zonin di agire indisturbato e lo lasciano ancora libero andrebbero a loro volta arrestati. Ma sappiamo bene cosa sia la magistratura italiana: uno scandalo totale e intollerabile".