BANCHE VENETE: GENTILONI, CONFIDO IN PARLAMENTO SOSTEGNO PIù AMPIO POSSIBILE

25 giugno 2017- 17:42

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Io confido che questa decisione avrà in Parlamento il sostegno che merita, il sostegno più ampio possibile". Ad affermarlo è il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto di salvataggio delle banche venete. E' stata presa una decisione, sottolinea, "molto importante, molto urgente e necessaria" sia per lo stato di salute del sistema bancario italiano sia per quanto riguarda la "ripresa graduale in corso dell'economia italiana".