BANCHE VENETE: INTESA SP, ACQUISTO ASSET SELEZIONATI, 60 MLN A RISPARMIATORI

26 giugno 2017- 08:14

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - L’acquisto da parte di Intesa Sanpaolo "riguarda un perimetro segregato" delle due banche venete "che esclude i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute), le obbligazioni subordinate emesse, nonché partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non funzionali all'acquisizione". Si legge nella nota dell'istituto guidato da Carlo Messina. "Peraltro, a titolo di ristoro per i piccoli risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle due banche, Intesa Sanpaolo stanzierà complessivamente 60 milioni di euro, che includono un importo come proprio intervento in aggiunta alla quota parte prevista del contributo del sistema bancario". (segue)