**BANCHE VENETE: INTESA SP, CONTRATTO SALTA SE PROBLEMI IN DL**

26 giugno 2017- 08:24

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Il contratto siglato da Intesa Sanpaolo che riguarda le due banche venete "include una clausola risolutiva, che prevede l’inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il decreto legge non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche o integrazioni tali da rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l'operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge".