BANCHE VENETE: LANDINI, COLPIRE RESPONSABILITà, MA NON MI PARE VI SIA VOLONTà

30 giugno 2017- 17:49

Padova, 30 giu. (AdnKronos) - "Siamo di fronte ad un'operazione che rischia di creare anche problemi di credibilita', perche' la quantita' di soldi pubblici investiti per questo salvataggio, sia pure importante, devono avere anche un ritorno rispetto al rilancio dell'economia. Mi pare che bisognerebbe anche colpire la responsabilita' per cui si e' determinata questa situazione e non mi pare ci sia una reale volonta' in questa direzione o per evitare che una situazione del genere si ripeta". L'ha detto il segretario della Fiom Cgil Maurizio Landini commentando l'operazione di salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a margine dell'assemblea di Confapi Padova."Qui si pone anche il problema del tipo di banche che si vuole costruire, perche' in questa fase avremmo bisogno anche di sistemi bancari in grado di favorire la ripresa degli investimenti - ha spiegato - purtroppo, su questo si resta indentro e legati ad una logica molto piu arretrata di quella che viene applicata per esempio in Francia, in Germania".