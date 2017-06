BANCHE VENETE: LEGA, PARLAMENTO ESAMINI NOSTRO PDL PER SALVATAGGIO RISPARMIATORI

29 giugno 2017- 14:50

Vicenza, 29 giu. (AdnKronos) - “In questi giorni di discussione del Decreto Legge, varato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, per la liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza (in forza del quale Intesa Sanpaolo pagherà 1 euro per rilevare i soli asset ‘buoni’ delle due Banche venete, escludendo tuttavia i crediti deteriorati), chiediamo al Parlamento di esaminare anche la nostra Proposta di Legge Statale, votata trasversalmente da tutte le Forze politiche del Consiglio regionale del Veneto, che prevede l’estensione, alle stesse condizioni, degli indennizzi forfettari a carico del Fondo di Solidarietà anche agli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, attualmente previsti a favore dei soli investitori delle banche del centro Italia". Così i consiglieri regionali del Veneto Alessandro Montagnoli, Franco Gidoni (Lega Nord) e Luciano Sandonà (Zaia Presidente) commentano la situazione attuale delle banche venete. “Il nostro progetto di legge statale approvato all’unanimità a maggio rappresenta l’unico strumento per tutelare efficacemente i circa 210 mila azionisti veneti, in gran parte risparmiatori e non speculatori, famiglie, lavoratori, aziende ed artigiani, che in assoluta buona fede, senza alcun intento speculativo, hanno affidato i propri risparmi alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, senza tra l’altro poter mai vendere le azioni - spiegano - È per questo che, seppur azionisti, devono essere equiparati ai risparmiatori delle altre banche salvate dal Governo".