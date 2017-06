BANCHE VENETE: LEGA, PARLAMENTO ESAMINI NOSTRO PDL PER SALVATAGGIO RISPARMIATORI (2)

29 giugno 2017- 14:50

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Chiediamo inoltre – continuano i consiglieri regionali – che con l’acquisizione di Banca Intesa, non vengano rimesse in discussione le somme recuperate dalla maggioranza degli azionisti che, pur consapevoli di riscattare solo una piccolissima parte delle perdite, hanno aderito all’Offerta di Transazione messa sul piatto dai due Istituti di Credito veneti.”“Il nostro appello è rivolto in particolare ai nostri parlamentari veneti – concludono i consiglieri Montagnoli, Gidoni e Sandonà – affinché trasversalmente, senza differenze ideologiche, si compattino per esaminare e approvare il nostro Progetto di legge statale e salvaguardare così i risparmi di una vita dei nostri cittadini veneti.”