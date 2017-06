BANCHE VENETE: MICHIELLI (CONFTURISMO), INTESA Dà GARANZIE BUONA GESTIONE

26 giugno 2017- 13:42

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "È andata così, quindi facciamo gli auguri a Banca Intesa. Per quanto riguarda il tessuto economico è una buona soluzione perché salva i risparmiatori: teniamo presente che le due banche venete erano sistemiche per la nostra regione, in particolare per le province di Treviso e Vicenza, con espansione anche in Friuli. Che dire? Gli azionisti saranno azzerati, gli obbligazionisti riavranno i loro soldi, è salvo chi aveva conti correnti". Così all'Adnkronos il presidente di Confturismo veneto, Marco Michielli commenta la soluzione approvata dal governo per Bpvi e Veneto Banca."D’altro canto le due banche venete sono state acquisite da un istituto, Banca Intesa, che dà tutte le garanzie di buona gestione. Ora riparte un’operatività normale con indubbio ristoro per l’economia del Veneto. Certo, resta l’amarezza per la perduta percorribilità di strade alternative", conclude.