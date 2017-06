BANCHE VENETE: MORETTI (PD), SCONGIURARNE IL FALLIMENTO

23 giugno 2017- 21:56

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Il Governo e le istituzioni tutte, Regione compresa, lavorino per evitare il peggio: se falliscono le banche venete il Nord est e il sistema Paese ne risentirà". Ad affermarlo in una nota è la consigliera del Pd, Alessandra Moretti.Questi due istituti di credito, sottolinea, "rappresentano la storia del nostro territorio: sostenerli con tutte le forze battendo i pugni a Bruxelles significa difendere le nostre famiglie, i nostri lavoratori, la nostra economia. Se la proposta di Intesa non è ritenuta soddisfacente, è necessario che le istituzioni tutte facciano quadrato e la rafforzino: le banche venete devono restare venete, dobbiamo prestare la massima attenzione a non farci saccheggiare e a rimetterci non devono essere i più deboli, lavoratori e i correntisti, in primis", conclude.