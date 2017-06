BANCHE VENETE: OK GOVERNO A SALVATAGGIO, PARTE SANA A INTESA SP/ADNKRONOS (2)

25 giugno 2017- 18:36

(AdnKronos) - Complessivamente, spiega ancora il ministro dell'Economia, "le risorse mobilizzate dallo Stato a favore di questa operazione saranno fino ad un massimo di 17 miliardi di euro ma non si tratta di un esborso. L'esborso immediato per lo Stato sarà di 5,5 miliardi di euro". Un ammontare, questo, sottolinea ancora Padoan, "che il Governo intende e probabilmente riuscirà a recuperare nel medio termine". Infatti, rileva, "i crediti deteriorati" detenuti dalla bad bank "potranno aumentare di valore" e "la nostra aspettativa è quella di coprire in toto l'esborso di 5,5 miliardi di euro". L'ammontare delle risorse destinate a Intesa Sp, ossia i 4,785 miliardi di euro, precisa Padoan, "potrebbe essere usato con benefici anche nella gestione degli esuberi".Questa operazione "avviene nel pieno rispetto delle regole Ue e sfruttando nel miglior modo possibile tutti i margini consentiti al loro interno", spiega ancora Padoan. E questa operazione "non ha impatto sull'indebitamento. Non c'è impatto sulla finanza pubblica, non peggiora. Si utilizzano risorse già disponibili". In ogni caso, sostiene ancora il ministro, "non c'era alternativa migliore dal punto di visto del sostegno alle famiglie, alle imprese, ai risparmiatori, alla stabilità del sistema finanziario" al decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri: "una volta che abbiamo escluso la ricapitalizzazione precauzionale, che si applica nel caso di Mps ma non si applica nel caso delle banche Venete, l'unica alternativa era la liquidazione disordinata, lo 'spezzatino' che avrebbe completamente distrutto la capacità operativa delle due banche". Invece, con questo intervento, sottolinea ancora Padoan, "le due banche come componenti del gruppo Intesa Sp continueranno la loro attività".