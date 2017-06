BANCHE VENETE: OK GOVERNO A SALVATAGGIO, PARTE SANA A INTESA SP/ADNKRONOS (3)

25 giugno 2017- 18:36

(AdnKronos) - La crisi due Banche venete, sottolinea il premier Gentiloni, "non è recente" e "risale a prima della crisi economica". Tra le cause della situazione di queste due banche "ci sono stati comportamenti e distorsioni del sistema ben noti. E questa crisi ha raggiunto livelli che hanno reso necessario un intervento di salvataggio per evitare un fallimento disordinato". Il sistema bancario, aggiunge Gentiloni, "è importante per gli investimenti" ed era necessario "incoraggiare e non ostacolare il percorso di graduale ripresa in atto. Tra i nostri obiettivi c'è anche quello di dare un contributo positivo al risanamento del sistema bancario". Il presidente del Consiglio, infine, confida che "questa decisione urgente e necessaria" presa oggi dal Cdm "avrà in Parlamento il sostegno che merita, il sostegno più ampio possibile".