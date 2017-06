BANCHE VENETE: PADOAN, 4,78 MLD A INTESA

25 giugno 2017- 17:31

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Lo Stato mette a disposizione risorse per Banca Intesa per 4,785 miliardi di euro relativi ad operazioni necessarie per mantenere la capitalizzazione e il rafforzamento patrimoniale di Banca Intesa a fronte dell'acquisizione delle due banche venete". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato il decreto sulle banche venete. Inoltre, sottolinea Padoan, "400 milioni andranno a copertura di garanzie".