BANCHE VENETE: PADOAN, RISPETTATE E SFRUTTATE AL MEGLIO REGOLE UE

25 giugno 2017- 17:49

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Il Governo "ha rispettato le regole europee e le ha sfruttate nel modo migliore". Ad affermarlo, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha varato il decreto sulle Banche Venete, è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "In queste settimane -sottolinea- il Governo è stato accusato di essere troppo debole con l'Ue, di subire le sue regole e nello stesso tempo di essere troppo indisciplinato perché non ha seguito le raccomandazioni Ue. Queste due cose non stanno insieme".