BANCHE VENETE: PAGLIA (SI), SI DOVEVA ANDARE AVANTI CON RICAPITALIZZAZIONE STATO

25 giugno 2017- 16:10

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "In sintesi la vicenda delle banche venete è questa: due banche private vengono gestite ai limiti della della truffa per anni, ora grazie alla debolezza politica e ad errori del governo una banca privata fa un gigantesco affare, i contribuenti italiani subiscono un salasso senza pari in cambio di nulla, e migliaia di lavoratori sono a rischio. Si poteva fare qualcosa di diverso? Senza dubbio". Così in una nota Giovanni Paglia, capogruppo di Sinistra Italiana-Possibile in commissione Finanze a Montecitorio. "Si doveva andare avanti con la ricapitalizzazione di Stato - prosegue l'esponente della sinistra - a costo di aprire un contenzioso con la Commissione Ue. Sarebbero stati necessari meno soldi e a condizioni migliori. Per risolvere positivamente il problema fondamentale, quello delle sofferenze bancarie, - insiste Paglia - si poteva adottare la proposta di Sinistra Italiana e consentire ai debitori in crisi di saldare al prezzo attuale, molto più basso di quello iniziale". "Perché non si è fatto? Intanto, siamo ancora in tempo e daremo battaglia in questa direzione. Come sempre però si tratta di scegliere se mettersi dalla parte delle grandi banche e della finanza globale, o da quella dei lavoratori, dei piccoli risparmiatori e delle piccole e medie Imprese. Noi - conclude Paglia - stiamo dalla loro parte, evidentemente il Pd e il governo da quell'altra".