BANCHE VENETE: PUPPATO (PD), OGNUNO DEVE FARE LA PROPRIA PARTE, è MOMENTO UNITà

6 giugno 2017- 15:37

Treviso, 6 giu. (AdnKronos) - “È il momento dell’unità di intenti tra tutte le parti coinvolte nelle questioni delle popolari venete, speculare sui problemi come fa la Regione è irresponsabile in uno scenario in cui per i mercati e l’Unione Europea siamo osservati speciali. Solo la capacità di dimostrare che la politica è in grado di affrontare coesa il grave problema che ci troviamo sul tavolo, può darci margini di manovra e garantire il futuro alle due banche, altrimenti rischiamo di finire preda della speculazione internazionale”. Lo dice Laura Puppato (Pd), ripetendo l’appello all’unità di intenti sul tema.“È giunto il momento anche che tutte le istituzioni si impegnino a dire la verità su quanto successo, il Governo ha già attivato ogni salvagente recuperando la situazione pre-fallimentare delle due banche dal default tramite il Fondo Atlante. Tanto che al contrario di quanto affermato scioccamente da taluni esponenti della maggioranza di governo regionale, i risparmiatori-azionisti delle 4 banche: Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, si sono più volti lamentati del diverso trattamento avuto dai risparmiatori veneti, che hanno visto salvare le loro azioni, per quanto ridotte ai minimi termini e gli stessi istituti sono ancora in vita - continua Puppato - ora una politica, forte e lungimirante, che fa ciò che deve, non se ne lava le mani come sta facendo Zaia". "Infatti si potrà riportare in serenità le banche, i loro clienti e i risparmiatori; garantendo così gli azionisti, se le azioni possedute riacquisteranno valore nel medio-lungo periodo, cosicché i risparmiatori tornino a guadagnare dal proprio investimento e i clienti e lavoratori vedano la fine del tunnel cui lì hanno costretti gestioni dissennate", sottolinea.