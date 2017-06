BANCHE VENETE: QUAGLIARIELLO, PADOAN RIFERISCA IN PARLAMENTO

23 giugno 2017- 18:05

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Dopo una prima richiesta avanzata lo scorso 26 maggio e tuttora rimasta senza riscontro, questa mattina a nome del gruppo 'Federazione della libertà' ho sollecitato la presidenza del Senato affinché il ministro Padoan riferisca con urgenza in Aula in merito alla situazione delle banche venete, anche alla luce degli eventi di queste ore". Lo afferma il senatore Gaetano Quagliariello, capogruppo di 'Federazione della libertà in Senato e leader di 'Idea'. "Ci auguriamo -aggiunge- che ciò avvenga prima che il Parlamento venga messo ancora una volta di fronte al fatto compiuto. In caso contrario si tratterebbe dell'ennesima dimostrazione di insipienza istituzionale, che va ad aggiungersi alle tante fallimentari iniziative governative in materia bancaria portate avanti negli ultimi anni, delle quali i responsabili saranno presto chiamati a dar conto".