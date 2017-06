BANCHE VENETE: SALVINI, STRACCIARE IL BAIL-IN

7 giugno 2017- 18:35

Treviso, 7 giu. (AdnKronos) - Per porre rimedio alla grave crisi in cui versano le due banche ex popolari venete secondo il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, occorre "stracciare il bail-in, stracciare la direttiva europea che, più che salvare banche, salva i banchieri e ammazza i risparmiatori". "Lo stato poi deve intervenire - ha spiegato - come sono intervenuti quello francese e tedesco per salvare i risparmiatori, non è possibile che sia la Ue a dire 'tu sì o tu no'".