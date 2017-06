BANCHE VENETE: UILCA, BENE INTESA SP, ORA GOVERNO FACCIA SUA PARTE

21 giugno 2017- 17:29

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, approva l’operazione di Intesa SanPaolo sulle due banche venete. "Naturalmente si tratterà ora di appurare, nei minimi dettagli, i criteri e i requisiti nella loro complessità e totalità", dice in una nota. "Chiediamo al Governo di fare la sua parte – continua Masi -, ristorando il Fondo di Solidarietà del settore, affinché questa operazione non abbia alcuna ripercussione sui ratio economici di Intesa Sanpaolo. E’ pleonastico ribadire che non ci dovrà essere tantomeno una ripercussione sull’occupazione di tutti gli istituti coinvolti, né sugli accordi sindacali raggiunti con tanta fatica in Intesa Sanpaolo". Masi ricorda di aver sempre definito la fusione tra Pop Vicenza e Veneto banca "iniqua e pericolosa non solo per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche per l’economia della Regione".