BANCHE VENETE: VENETO BANCA, TUTELATI RISPARMIATORI, NO EFFETTI PER CLIENTI

26 giugno 2017- 08:34

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - L’intervento sulle due banche venete "assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senior". Il decreto legge "prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail. I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio". E' quanto precisa in una nota Veneto Banca."Gli uffici e gli sportelli della banca saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, che è non stata acquisita da Intesa Sanpaolo, continua la sua operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela", si sottolinea.