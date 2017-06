BANCHE VENETE: ZAIA, PRIVATI VERRANNO SOLO QUANDO SARANNO 'A POSTO'

7 giugno 2017- 17:45

Treviso, 7 giu. (AdnKronos) - "Gli imprenditori verranno quando le banche saranno a posto, non oggi perché, con la crisi di mercato e la possibilità che lo Stato intervenga in ogni momento, l'investimento sarebbe fra i peggiori". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un incontro elettorale, rispondendo ad una domanda sul futuro delle due ex popolari venete. Per Zaia l'unica soluzione percorribile oggi è quella di "un colpo di reni con un intervento dello Stato" senza chiedere il via libera alla Ue.