BANCHE VENETE: ZANETTI, SE CONFERMATO STOP DA UE CHE FARà PADOAN?

25 giugno 2017- 10:34

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Se fosse vero, come alcune fonti di stampa affermano, che la Commissaria Ue Vestager ha inviato lettera al Tesoro italiano, adombrando dubbi sul fatto che l'operazione proposta da Intesa Sp, con acquisto di 1 euro dei soli attivi delle banche venete e costo per lo Stato di una decina di miliardi di euro, possa essere suscettibile di costituire aiuto di Stato a favore di Banca Intesa, bisognerebbe quanto meno riconoscere alla Ue piena coerenza nella sua rigidità rispetto a soluzioni di questo tipo". Lo scrive su Facebook Enrico Zanetti, segretario di Scelta Civica.A maggior ragione, però, aggiunge, "se il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan imbarcasse il Governo italiano in una operazione priva del via libera preliminare della Ue, dopo essersi rifiutato di farlo per settimane sul fronte della ricapitalizzazione precauzionale delle banche venete, testimonierebbe una vera e propria volontà attiva di scegliere la strada che costa il doppio ai contribuenti italiani, che fa scomparire il polo bancario veneto e che fa un regalo multimiliardario a Intesa Sp", conclude.