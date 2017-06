BANCHE VENETE: ZANETTI, SE CREDITI DETERIORATI PROFITTEVOLI LI PRENDEVA INTESA SP

26 giugno 2017- 17:58

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "I vertici di Bankitalia scendono in campo per spiegare che lo Stato recupererà i suoi finanziamenti dalla cessione dei crediti deteriorati che stanno nella bad bank. Se sono così profittevoli, c'è da chiedersi perché Banca Intesa San Paolo non abbia voluto caricarsi la bad bank come Santander in Spagna, quella si' una vera operazione di mercato e di sistema. Evidentemente a Banca Intesa piace perdere ottimi affari e lasciarli fare allo Stato". Ad affermarlo in una nota è Enrico Zanetti, segretario di Scelta Civica. La verità, aggiunge, "è che lo Stato sarebbe rientrato dei suoi finanziamenti con assai maggiore probabilità se avesse rilevato non solo la parte deteriorata degli attivi che Banca Intesa San Paolo non vuole vedere nemmeno in cartolina, ma anche la parte sana, come da piano originario con ricapitalizzazione precauzionale che andava fatto anche a costo di forzare temporaneamente il rapporto con l'Europa e riallinearsi successivamente".