BANCHE VENETE: ZOPPAS (CONFINDUSTRIA), CON INTESA SI RAFFORZI RAPPORTO CON IMPRESE

13 luglio 2017- 18:31

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - “È assolutamente necessario che la soluzione trovata per il positivo salvataggio dei due istituti veneti da parte del Gruppo Intesa, confermi e rafforzi la vicinanza del sistema bancario al territorio e rinsaldi il rapporto con le imprese, che mai come prima hanno bisogno di interlocutori a misura delle loro esigenze, per non disperdere ulteriormente il patrimonio industriale veneto”. Lo la sottolineato il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas oggi a Padova nel suo intervento in apertura dell’assemblea annuale di Acrib - Associazione dei Calzaturieri della Riviera del Brenta.