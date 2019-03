13 marzo 2019- 13:10 Banche: Villarosa, 'truffati stiano tranquilli, manterremo promesse'

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - "I risparmiatori possono e devono stare tranquilli: come abbiamo già dimostrato durante la legge di bilancio, a differenza del governo precedente abbiamo moltiplicato per 15 le risorse messe a disposizione per ristorare chi è stato azzerato da un governo poco lungimirante. La bozza di decreto" sui truffati dalla banche, "come comunicato durante la riunione con le associazioni il 29 gennaio scorso, è pronto e, dopo l’incontro con le associazioni, è stata arricchita con alcune osservazioni proposte dalle stesse associazioni. La bozza è sul tavolo del ministro Tria, che in questo momento sta interloquendo con la Commissione europea vista la richiesta di informazioni pervenuta solo il 29 gennaio". Lo assicura il sottosegretario all'Economia Alesso Villarosa."La commissaria Vestager - ricorda - in audizione in Parlamento ha tranquillizzato tutti affermando" che l'Ue è "favorevole ai rimborsi", quindi "chiedo a tutti di avere pazienza perché tutto andrà come promesso. Nel frattempo - aggiunge Villarosa - stiamo andando avanti sul secondo decreto che servirà per far sì che Consap possa essere ente erogatore degli indennizzi".