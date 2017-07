BANCHE: VISCO, BAD BANK EUROPEA UTILE SE DEFINITA RAPIDAMENTE

12 luglio 2017- 11:13

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - L'introduzione di una bad bank europea "sarebbe potenzialmente utile, purchè rapidamente definita". A ribadirlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento all'assemblea dell'Abi, ricordando come "si stia tornando a discutere a livello europeo dell'utilità di istituire una società di gestione degli attivi deteriorati con supporto pubblico". E questo "al fine di ridurre il peso di tali esposizioni nei bilanci bancari e di sviluppare il mercato dei crediti deteriorati"."Affinchè possa avere effettivamente successo , il prezzo di trasferimento degli attivi non dovrebbe essere troppo distante dal loro reale valore economico; l'adesione allo schema da parte degli intermediari dovrebbe avvenire su base volontaria; le caratteristiche dei piani di ristrutturazione delle banche partecipanti dovrebbero essere stabilite ex ante", ha detto Visco.