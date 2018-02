BANCHE: VISCO, MIGLIORA REDDITIVITà MA INEVITABILE REVISIONE MODELLI OPERATIVI

10 febbraio 2018- 12:05

Roma, 10 feb, (AdnKronos) - "Sebbene ancora bassa, nei primi 9 mesi dello scorso anno la redditività delle maggiori banche italiana è migliorata". Lo sottolinea il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, parlando al Forex a Verona. "Il rendimento del capitale e delle riserve è stato pari al 4,4 per cento, a fronte dell’1,4 nel periodo corrispondente del 2016. Nelle attese delle banche la profittabilità nei prossimi anni sarebbe sostenuta dalla riduzione delle rettifiche di valore sui prestiti, dall’aumento delle commissioni sui servizi di gestione del risparmio, dalla flessione dei costi operativi", dice Visco. "Ma una profonda revisione dei modelli di operatività delle banche, in Italia come in tutta Europa, resta inevitabile", evidenzia il Governatore avvertendo che "non vanno sottovalutati importanti elementi che potrebbero frenare la redditività". "Sulla dinamica delle rettifiche - spiega- potranno incidere sia gli interventi normativi sia eventuali maggiori svalutazioni connesse con operazioni di cessione. La concorrenza nel mercato del risparmio gestito è destinata a crescere, così come la scala dimensionale necessaria per operarvi con profitto. I costi delle banche, su cui gravano spese ancora elevate per il personale, risentiranno degli improrogabili investimenti nelle nuove tecnologie digitali, finora contenuti". "Inoltre - prosegue Visco - l’entrata a regime di nuove regole europee, sui requisiti di passività in grado di assorbire le perdite in caso di crisi e sulla prestazione di servizi di investimento e di pagamento, tenderà ad accrescere il costo della raccolta all’ingrosso, la concorrenza per alcuni servizi, gli oneri di compliance e quelli connessi con la necessità di assicurare la piena tutela dei clienti".