BANCHE: VISCO, NECESSARIA RIDUZIONE NPL MA SENZA EFFETTI DESTABILIZZANTI

10 febbraio 2018- 12:20

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria per ridurre i rischi e i costi di finanziamento delle banche". Ad affermarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco."Va ottenuta -sottolinea - con interventi che tengano conto delle condizioni di partenza, siano sostenibili e non producano effetti prociclici potenzialmente destabilizzanti; va assicurata la parità di trattamento tra intermediari che operano in contesti diversi, in particolare per efficienza e rapidità della giustizia civile, che in Italia vanno ancora accresciute".