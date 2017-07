BANCHE: VISCO, SOLUZIONI CRISI E RIPRESA DISSIPANO RISCHI TENUTA SISTEMA

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "La soluzione delle situazioni aziendali dissestate e la ripresa economica stanno dissipando i rischi sulla tenuta del sistema". A evidenziarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento all'assemblea dell'Abi. "Il giudizio dei mercati sulle prospettive delle banche italiane è migliorato negli ultimi mesi, riflettendosi in una robusta ripresa dei prezzi delle azioni . Molto rimane da fare per raggiungere una configurazione del settore in cui le banche siano in grado di generare utili adeguati a sostenere i livelli di patrimonalizzazione richieste dalle regole a tutela della stabilità dei singoli intermediari e del sistema nel suo complesso", ha detto Visco.