BANCHE: ZAIA, COME PER MPS PER BPVI E VENETO BANCA SERVE INTERVENTO STATALE

30 maggio 2017- 13:40

Vneezia, 30 mag. (AdnKronos) - "E' una tragedia, la partita della BpVi e Veneto Banca. Siamo davanti a due cadaveri eccellenti e speriamo non lo diventino fino in fondo. Penso ci siano ancora i presupposti per salvarle e bisogna farlo pensando al sistema economico del Veneto e all'occupazione. Detto questo, Mps lo si e' salvato con 8 miliardi di euro. Penso che sia quindi corretto pensare ad un intervento statale anche per le banche venete". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia parlando delle banche popolari venete a margine del punto stampa organizzato oggi a Palazzo Balbi.