BANCHE: ZOGGIA, COMMISSIONE DEVE PRODURRE RISULTATI

21 giugno 2017- 19:28

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - “Dopo infinite discussioni e ingiustificati ritardi l’Aula approva la commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Ora bisogna affrontare due problemi: cosa deve fare la commissione se vuol dare risposte e non perdersi in sterili discussioni. Secondo problema i tempi: la durata di questa commissione e la durata della legislatura. Questa commissione non deve essere una sfilata di testimoni, deve produrre risultati". Lo afferma il deputato di Mdp Davide Zoggia."Ad Articolo 1 Mdp -aggiunge- interessa capire perché il sistema bancario è fallito, piuttosto che sapere se Boschi ha chiesto a qualcuno di occuparsi di banca Etruria. Vogliamo esplorare responsabilità politiche e manageriali per tutti i cittadini che sono stati vittime di questo sistema”.